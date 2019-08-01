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СМИ: Богдан подал заявление об уходе из Офиса Зеленского

01 августа 2019, 19:51

СМИ: Богдан подал заявление об уходе из Офиса Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Заявление подано президенту в четверг», — сказал собеседник агентства.

Это также подтверждают источники «theБабель». Издание опубликовало фотографию заявления.

Фото: theБабель

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», — написано в заявлении, однако дата и подпись под ним не стоят.

В Офисе президента «theБабель» официально не подтвердили желание Богдана уйти в отставку.

После назначения Богдана главой Офиса президента ряд журналистов и общественников обратили внимание на то, что он подпадает под люстрацию, так как работал в правительстве Николая Азарова при президенте Виктора Януковича. В 2010- 2011 годах Богдан был замом министра Кабмина, в 2013 — 2014 годах — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

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