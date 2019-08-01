СМИ: Богдан подал заявление об уходе из Офиса Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ведомстве.



«Заявление подано президенту в четверг», — сказал собеседник агентства.



Это также подтверждают источники «theБабель». Издание опубликовало фотографию заявления.

Фото: theБабель

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», — написано в заявлении, однако дата и подпись под ним не стоят.



В Офисе президента «theБабель» официально не подтвердили желание Богдана уйти в отставку.

После назначения Богдана главой Офиса президента ряд журналистов и общественников обратили внимание на то, что он подпадает под люстрацию, так как работал в правительстве Николая Азарова при президенте Виктора Януковича. В 2010- 2011 годах Богдан был замом министра Кабмина, в 2013 — 2014 годах — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.