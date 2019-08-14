Комарницкий призвал Кабмин снизить цену на газ для Луганской ТЭС

Председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий призвал Кабинет министров принять постановление о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, которая вынуждена перешла на этот вид топлива из-за блокирования поставок угля из России. Об этом сообщает УНИАН.



«Себестоимость там 5,30 грн/кВт — если газ. Слишком высокая. Мое мнение, что Кабмину нужно принимать постановление (о снижении цены газа для Луганской ТЭС, — ред.). Это непопулярное решение — компенсировать ТЭС цену газа — но альтернативы ему нет», — заявил Комарницкий.



По словам чиновника, Кабинет министров и СНБО проинформированы о ситуации с энергоснабжением в области.



Губернатор ЛОГА подчеркнул, что из-за дефицита электроэнергии в области могут быть отключения электроэнергии.



Российская сторона заблокировала поставки угля на Луганскую ТЭС в конце июля. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа



ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой Украиной территории нет.



ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей.

