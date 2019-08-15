Михайличенко стал главным тренером «Динамо» во второй раз в карьере

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко второй раз в своей тренерский карьере возглавил эту команду. Как сообщает пресс-служба «Динамо», одним из его помощников стал еще один экс-игрок «Динамо» Вадим Евтушенко.



Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 годах после смерти Валерия Лобановского. Тогда он дважды выиграл с «Динамо» чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.



В прошлом Михайличенко был игроком «Динамо».



14 августа «Динамо» уволило Александра Хацкевича и его тренерский штаб после того, как киевляне третий год подряд не вышли в групповой этап Лиги чемпионов.