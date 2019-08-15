Михайличенко стал главным тренером «Динамо» во второй раз в карьере

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко второй раз в своей тренерский карьере возглавил эту команду. Как сообщает пресс-служба «Динамо», одним из его помощников стал еще один экс-игрок «Динамо» Вадим Евтушенко.
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Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО – головний тренер ФК «Динамо» Київ Головним тренером ФК «Динамо» Київ призначений Олексій Михайличенко, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу. До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по «Динамо» Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково. Уже у п’ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою. Відзначимо, що Олексій Олександрович вже очолював «Динамо» в 2002-2004 рр. Під його керівництвом «біло-сині» двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.
Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 годах после смерти Валерия Лобановского. Тогда он дважды выиграл с «Динамо» чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом Михайличенко был игроком «Динамо».
14 августа «Динамо» уволило Александра Хацкевича и его тренерский штаб после того, как киевляне третий год подряд не вышли в групповой этап Лиги чемпионов.