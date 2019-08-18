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Почти 23 тысячи детей на Донбассе значатся жертвами конфликта. Этот статус не дает никаких льгот и компенсаций

18 августа 2019, 20:20

Почти 23 тысячи детей на Донбассе значатся жертвами конфликта. Этот статус не дает никаких льгот и компенсаций

В Донецкой и Луганской областях почти 23 тысячи детей получили статус пострадавших в результате вооруженного конфликта. В более чем 90% случаях статус предоставлялся на основании получения ребенком психологической травмы.

В Донецкой области статус получили 12090 детей. Большинство из них проживают в Мариуполе (5623), Марьинском районе (981), Славянске (911), Торецке (633), Ясиноватском районе (561) и Авдеевке (460).

Похожая ситуация и в Луганской области. Здесь 11496 детей получили статус, еще почти 5 тысяч заявлений обрабатываются. Заявители, в основном, проживают в Попаснянской районе (2219), Северодонецке (2012), Лисичанске (1535), Рубежном (1376), Новоайдарском (1055) и Станично-Луганском районах (1255).

Основная причина отказа в предоставлении статуса — недостаточный перечень документов. Так как наименьшее число документов требуется собрать тем, кто получил психологическую травму, это основание является самым распространенным в выдаче статуса.

Так, в Донецкой области 12016 лиц получили статус из-за негативных последствий на психику, только в 73-х случаях его выдали детям, которые получили ранения, контузию или инвалидность и в семи случаях — в Луганской области.

Сватовская же райгосадминистрация постановила, что местные жители не могут претендовать на получение статуса ввиду отсутствия боевых действий на территории района. Суд первой инстанции признал эти действия незаконными, однако Апелляционный суд отменил это решение.

Власти Сватово по каким то причинам не учли, что дети Сватовского района могли получить психологические травмы, например, после ранения или гибели своих близких на территориях, где конфликт происходит, или из-за страха, что война придет и в их дом.

В зависимости от степени личного соприкосновения с конфликтом и его последствиями, у детей развиваются различные соматические заболевания, вызванные стрессом.

«У дошкольников очень часто встречаются задержки в развитии. Например, ребенок уже начал произносить первые слова и после обстрелов перестает говорить. Может появляться заикание, идет нарушение сна и стула», — говорит психолог из Мариуполя Наталья Акритова.

У школьников начальных классов возникают проблемы в адаптации, на которые сказывается потеря друзей и переезды. По словам Акритовой, подростки же сталкиваются с булингом и возникшим чувством несправедливости: «Идет непринятие статуса: почему я должен жить в новом месте и ходить в эту школу?»

Не все те, кто получил травмы или иным образом пострадал от конфликта, смогут получить статус из-за отсутствия некоторых документов. Так, для получения статуса тем, кто подвергся насилию, похищению или принуждению к участию в боях, помимо основных документов, удостоверяющих личность, необходимо подать:

- копию заявления о совершении в отношении ребенка уголовного преступления или о привлечении ребенка как потерпевшего;
- выписку из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства;
- вывод эксперта по результатам судебной экспертизы.

Однако далеко не во всех случаях жертвы конфликта обращаются в правоохранительные органы. Причины могут быть разными — переезд на безопасную территорию, недоверие к правоохранителям или отсутствие полиции, прокуратуры или судов в их населенных пунктах, что до сих пор является распространенным явлением в так называемой серой зоне.

Возможно, это одна из причин, по которой данный статус не получил ни один ребенок, проживающий на временно оккупированной части Донбасса. С другой стороны справки и документы, выданные на неподконтрольной территории, не признаются в Украине.

Наличие статуса не подразумевает предоставление социальных гарантий и материальной поддержки со стороны государства.

Эти проблемы частично могли бы решить принятие постановлений Кабинета министров «О некоторых вопросах социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов» (8254) и «О неотложных мерах по организации оздоровления и отдыха детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов» (8546). Оба документа уже более года находятся на рассмотрении Верховной Рады.

Авторы проекта постановления 8254 просили Раду упростить процедуру получения статуса, а также обеспечить подготовку законопроекта о социальных гарантиях для пострадавших детей.

Депутаты несколько раз меняли текст документа, однако саму процедуру получения статуса оставили неизменной. Изменения несли исключительно бюрократический характер — переименовали раздел постановления, уточнили, что оккупированные территории — это о Крыме и части Донбасса и тд.

Законопроект же о социальных гарантиях пострадавших детей так и не был внесен в Парламент. Собственно, неизвестно готовится ли он вообще.

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