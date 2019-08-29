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Штаб ООС: Вчера на Донбассе 14 раз нарушили «режим тишины»

29 августа 2019, 08:05

Штаб ООС: Вчера на Донбассе 14 раз нарушили «режим тишины»

За минувшие сутки на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС: вблизи Лебединского — из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов; четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Широкино — с целью нанесения максимального вреда военнослужащим ООС, боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС: вблизи Новолуганского — применили минометы калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие; в районе Зайцевого — минометы калибра 82-мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Майорска боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В штабе напомнили, что вчера днем под обстрел попал КПВВ «Майорское».

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала три три случая нарушения режима прекращения огня.

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