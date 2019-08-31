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Экс-мэр Дружковки прокомментировал информацию об уголовном деле из-за событий 2014 года

31 августа 2019, 19:42

Экс-мэр Дружковки прокомментировал информацию об уголовном деле из-за событий 2014 года

Народный депутат Украины Валерий Гнатенко, который до победы на внеочередных парламентских выборах был городским головой Дружковки (Донецкая область), прокомментировал «Новостям Донбасса» информацию СМИ о том, что фигурирует в уголовном деле о посягательстве на территориальную целостность Украины во время событий 2014 года.

По словам Гнатенко, в отношении него нет открытых уголовных производств. Он отметил, что открыто уголовное производство по факту событий, которые происходили в городе и в регионе в 2014 году.

«Всем жителям Донецкой и Луганской области можно задать вопрос: "Где вы были в 2014 году и какие пояснения вы можете дать по этому вопросу?". Все, кто видел, что происходило на территории Донбасса, являются участниками этого процесса – в разных ролях. Кто-то был свидетелем... Конкретно в отношении меня нет возбужденных уголовных дел. Нет ни одного в отношении меня. Есть по факту событий 2014, но я подчеркиваю, что не в отношении конкретного лица. А есть факты из состава преступления, которые правоохранители изучают в целом. Если в отношении конкретного человека возбуждается уголовное дело, то ему предъявляется подозрение, а потом выдвигается обвинение как таковое. Это официальное действие со стороны органов правопорядка, которое должно идти через иск. В отношении меня за пять лет такие иски не приводились», - сказал Гнатенко.

Нардеп высказал мнение, что правоохранителям не стоит предъявлять претензии в адрес мэров городов Донбасса.

«Что может сделать гражданский городской голова, у которого совершенно другие функции – организация коммунального жизнеобеспечения города, а не защита целостности территорий. Поэтому показывать пальцем на городского голову будет неправильно», - считает он.

Гнатенко добавил: если бы его место в 2014 году занял кто-то другой, «непонятно, чем бы это все обернулось» для Дружковки. 

По информации «Левого берега», Гнатенко фигурирует в уголовном деле по статье Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и статье УКУ 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В СБУ не уточнили процессуальный статус Гнатенко.

На видео - одно из выступлений Валерия Гнатенко перед митингующими в Дружковке в апреле 2014 года.

Обращение депутатов городского совета Дружковки к депутатам Донецкого областного совета, которое, по данным «theБабеля», в апреле 2014 года было опубликовано в газете «Дружковка на ладонях».   

По информации телеканала «UA: Донбас», мэр Дружковки Валерий Гнатенко подал в отставку 14 августа.

ТЕМЫ

Люди
Валерий Гнатенко
Места
Дружковка

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