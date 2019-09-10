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Сенцов пока думает, идти ли в политику

10 сентября 2019, 13:12

Сенцов пока думает, идти ли в политику

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что вопрос о его будущей политической карьере пока еще остается открытым. 

«Касаемо моей будущей жизни возможно политической, то есть для меня самого этот вопрос пока остается открытым, то есть я сам для себя не то что бы не решил, но вопрос еще открыт. Конечно, так получилось, что я как бы человек непубличный сам по себе, более закрытый, но так получилось, что жизнь вывела меня, и я чувствую какую-то определенную ответственность за это перед своим народом, перед своей страной. И поэтому буду делать все, что в моих силах для своей страны», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Сенцов также сообщил, что никто из политиков не выходил с ним на связь.

Бывший политзаключенный также прокомментировал перспективу возвращения в Крым.

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