Сенцов пока думает, идти ли в политику

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что вопрос о его будущей политической карьере пока еще остается открытым.



«Касаемо моей будущей жизни возможно политической, то есть для меня самого этот вопрос пока остается открытым, то есть я сам для себя не то что бы не решил, но вопрос еще открыт. Конечно, так получилось, что я как бы человек непубличный сам по себе, более закрытый, но так получилось, что жизнь вывела меня, и я чувствую какую-то определенную ответственность за это перед своим народом, перед своей страной. И поэтому буду делать все, что в моих силах для своей страны», – заявил он в ходе пресс-конференции.



Сенцов также сообщил, что никто из политиков не выходил с ним на связь.



Бывший политзаключенный также прокомментировал перспективу возвращения в Крым.