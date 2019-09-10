Сенцов хочет вернуться в Крым «только на танках». Но призвал не воспринимать это буквально

Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко на пресс-конференции в Киеве поделились планами на будущее и прокомментировали перспективу возвращения в Крым.



Сенцов сказал, что намерен «заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле: снимать кино и жить». «Касаемо Крыма: вернусь туда только на танках... Не нужно воспринимать мои слова буквально», — заявил он.



Позже Сенцов сказал: «Когда я говорю про "танки", не надо понимать это буквально, это тоже слово "борьба"». Он добавил, что борьба «может быть разная». «То есть это сопротивление против того, что вас заставляют делать», — пояснил Сенцов. Он рассказал, что до своего ареста он помогал эвакуировать украинских военных из Крыма, занимался организацией проукраинских акций протеста и автопробега.



Также во время пресс-конференции Сенцов подчеркнул, что не хочет «вариант с кровью», когда в России в результате смены режима произойдет революция и гражданская война с потерей территорией. «Надеюсь, что это будет мирно. По-прежнему надеюсь, что Крым мы вернем», — добавил он.



Александр Кольченко отметил, что еще не строил никаких планов, в ближайшее время хочет отдохнуть и адаптироваться. «Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь», — подчеркнул он.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов и Александр Кольченко.