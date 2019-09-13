Порошенко связывает роспуск ЦИК с идеей о местных выборах на Донбассе в обход «Минска»

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко считает, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса в обход «Минска». По мнению Порошенко, такие выборы могут пройти без соблюдения условий безопасности, которые предусмотрены Минскими соглашениями.



«Мотивы решения следует все же искать не в прошлом, а в будущем. Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим», - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.



Он раскритиковал решение парламентского большинства об увольнении всего состава ЦИК.



«Ведь комиссия, не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам», - отметил Порошенко.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

10 сентября президент Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК.



11 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его.



13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома. В этот же день глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.