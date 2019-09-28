Зеленский оставил за скандальным экс-сбушником право носить форму

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы СБУ Павла Демчину в запас с правом ношения военной формы. Об этом говорится в указе президента №719/2019 от 28 сентября.



В документе указано, что Демчину увольняют в связи с проведением организационных мероприятий.

18 мая на тот момент президент Петр Порошенко уволил Демчину с должности первого замглавы СБУ.



Демчина написал заявление об отставке 17 мая. Он возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.



Национальное антикоррупционное бюро подготовило ему подозрение в незаконном обогащении.



По данным следствия, расходы семьи Демчины превышают официальные доходы. Следствие не нашло законных оснований для приобретения активов стоимостью 3,76 млн гривен с апреля 2015-го по январь 2016 года.