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СМИ узнали, что Зеленский согласился уволить Данилюка из СНБО

30 сентября 2019, 09:39

СМИ узнали, что Зеленский согласился уволить Данилюка из СНБО

Президент Владимир Зеленский собирается подписать заявление секретаря СНБО Александра Данилюка об отставке. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники.

По информации издания, такое решение Зеленский принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.

27 сентября стало известно, что Александр Данилюк написал заявление об отставке. В Офисе президента уточнили, что он сделал это еще перед тем, как Зеленский улетел в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. 

По информации СМИ, Данилюк решил уволиться из-за конфликта с глафой Офиса президента Андреем Богданом.

ТЕМЫ

Люди
Александр Данилюк Владимир Зеленский
Организации
Снбо

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