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Суд арестовал на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

07 октября 2019, 20:04

Суд арестовал на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Сергею Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает «Интефакс-Украина».

«Ходатайство… удовлетворить… применить в отношении Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия определения - до 4 декабря 2019 года», - говорится в определении суда.

Суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет 9 октября.

Пашинский считает материалы дела сфальсифицированными, а судью обвиняет в нарушение действующих норм законодательства.

«Они меня не сломают, не испугают. Я докажу свою правоту... я сделаю все, чтобы эти преступники, которые сегодня при вас совершили преступление, об этом пожалели. Это – преступление», - сказал Пашинский после оглашения решения суда.

«Портнов по сути действует процессуальным прокурором... не было никаких оснований меня арестовывать... Я не боюсь, я воин и буду воевать», - добавил Пашинский.

Вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296).

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте никому из фигурантов не объявлено.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

1 августа Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

В декабре 2017 года Печерский райсуд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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