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Трех боевиков «войска Донского ДНР» приговорили к 9 годам тюрьмы

10 октября 2019, 08:55

Трех боевиков «войска Донского ДНР» приговорили к 9 годам тюрьмы

Трех жителей Донецкой области приговорили к 9 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать денег, добровольно вступили в группировку «Казачий союз "Область войска Донского ДНР"».

Следователи спецслужбы установили, что обвиняемые занимали должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами. Боевики участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

«После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к службе. Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников в подконтрольной украинской власти территории», - говорится в сообщении.

В 2018 году сотрудники СБУ задержали мужчин на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

«После рассмотрения собранных СБУ материалов суд признал задержанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической деятельности) УК Украины, и приговорил к девяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – сказано в сообщении.

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по статье «Участие в террористической деятельности».

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