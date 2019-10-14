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Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»

14 октября 2019, 09:09

Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня на этих участках.

В комментарии для «Украинского кризисного медиа-центра» Резник подчеркнул, что согласованный в Минске 1 октября план-график выполнения разведения сил и средств в районах Золотого и Петровское никоим образом не отменяет положения Рамочного решения ТКГ от 21 сентября 2016 года, который определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков как предпосылки для начала процесса разведения.

Представитель Украины в ТКГ добавил, что недельное соблюдение режима «тишины» на каждом из участков в районах Золотого и Петровского должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно. Процесс должен осуществляться «зеркально».

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, потому что участки разведения подверглись обстрелам. Обстрелы на этих участках разведения также фиксировало ОБСЕ.

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