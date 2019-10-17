СМИ: У Зеленского уверены, что роспуск «Л-ДНР» будет соответствовать Минским соглашениям

Требование украинской стороны о роспуске группировок «ДНР» и «ЛНР», озвученное на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября, не противоречит Минским соглашениям. Об этом российской газете «Коммерсант» заявил источник в Офисе президента Украины.



По словам собеседника издания, у президента Владимира Зеленского исходят из того, что в этом требовании никакого отхода от Минских соглашений нет, потому что в них не было ни одного упоминания «народных республик», а только отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



Источник на Банковой подчеркнул, что роспуск «ДНР» и «ЛНР» будет соответствовать духу Минских соглашений и определенно приблизит их реализацию.



Отметим, что требование Украины о роспуске «Л-ДНР» не ново. Например, в прошлом году его по итогам заседания ТКГ озвучила депутат Ирина Геращенко, которая участвовала в минских переговорах при президентстве Петра Порошенко.



Глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко полагает, что речь не об ужесточении требований. «Это стабильная позиция Украины: не признаем ДНР и ЛНР», — сказал он «Коммерсанту». По словам Фесенко, демонтаж «народных республик» в процессе выполнения Минских соглашений — неизбежен.



«Коммерсант» также допускает, что условие о необходимости ликвидировать «Л-ДНР» может иметь и внутриполитическую цель. «Команда Владимира Зеленского, не объяснив вовремя обществу смысл и в целом безобидность подписанной Киевом "формулы Штайнмайера", уступила инициативу своим оппонентам, которые тут же обвинили президента в капитуляции и мобилизовали своих сторонников на уличные протесты. На этом фоне громкое заявление о роспуске "народных республик" как предусловии дальнейшего движения по пути политического урегулирования конфликта выглядит попыткой вернуть утраченные позиции», — говорится в публикации.



Источник в Офисе президента также подтвердил «Коммерсанту», что Зеленский и люди из его окружения действительно хотят объединить темы возвращения контроля над Крымом и Донбассом и ищут пути принуждения партнеров по переговорам к изменению формата этих переговоров.

16 октября в Кремле заявили, что требование Украины распустить группировки «ДНР» и «ЛНР» является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать. Глава «ДНР» Денис Пушилин ответил на условие украинской стороны зеркально.