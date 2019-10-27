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У линии фронта на Донбассе неспокойно, в штабе ООС без потерь

27 октября 2019, 09:09

У линии фронта на Донбассе неспокойно, в штабе ООС без потерь

Незаконные вооруженные формирования в субботу нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, позиции ВСУ были обстреляны 21 раз. Стрельба велась из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся в районе Невельского, Марьинки, Талаковки, Красногоровки, Павлополя, Новолуганского, хуторов Вильный, Золотое, Золотое-4, Луганское, Светлодарск, Новгородское.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в районе Новолуганского и Светлодарска.

ТЕМЫ

Прочее
конфликт на Донбассе ситуация на фронте

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