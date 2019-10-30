Министр: Переселенцы из оккупации должны поступать по упрощенной системе во все вузы

Министр образования и науки Анна Новосад считает необходимым расширить перечень вузов, в которые переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могут поступать по упрощенной системе. Об этом она заявила во время Форума Единства в Мариуполе.



«Пять лет мы предоставляем право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы», — сказала Новосад.



«Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов», — добавила она.



Она подчеркнула, что государство должно найти механизм аттестации знаний учащихся на неподконтрольных территориях. Она также усомнилась в эффективности дистанционного образования таких детей.