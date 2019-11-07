СБУ: Екс-руководитель госпредприятия поставлял в РФ оборудование для военных кораблей

Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя государственного предприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что мужчина был коммерческим директором завода, который производит продукцию двойного назначения, используется на военных лодках, в частности ВМФ РФ.



«Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок екс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России», - говорится в сообщении.



Также правоохранители установили, что злоумышленник имел договоренность с таможенниками. В частности, они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления соответствующих проверок и оформления разрешительных документов.



«Сотрудники СБУ задержали организатора вместе с сообщником на таможенном посту "Мелитополь" во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях. В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки», - сообщили в СБУ.



Кроме того, обнаружили компьютерную технику переписку с заказчиками в России.



По факту начали производство по статье Уголовного Кодекса «Нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».