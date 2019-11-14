Украинские пиротехники начали искать мины на линии соприкосновения у Петровского

13 ноября начались работы по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 15:30 [13 ноября] пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 0,07 гектара, было изъято и уничтожено установленным способом 6 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.



Сообщается, что от спасательного ведомства в разминировании приняли участие 20 специалистов с привлечением 8 единиц техники.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.