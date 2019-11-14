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Украинские пиротехники начали искать мины на линии соприкосновения у Петровского

14 ноября 2019, 10:06

Украинские пиротехники начали искать мины на линии соприкосновения у Петровского

13 ноября начались работы по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 15:30 [13 ноября] пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 0,07 гектара, было изъято и уничтожено установленным способом 6 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что от спасательного ведомства в разминировании приняли участие 20 специалистов с привлечением 8 единиц техники.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.

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