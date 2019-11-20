Генпрокурор: С представителями других стран о делах против Burisma не говорил

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что не общался с представителями других государств об уголовном производстве по нефтегазовой компании Burisma, из-за которого разгорелся скандал, повлекший процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«С представителями администрации какого-либо иностранного государства...я не общался, не встречался, мне никаких вопросов не ставили, не давили и не просили», — сказал Рябошапка на брифинге в среду в Киеве.



Как отметил генпрокурор, на сегодня открыто 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-министр экологии, собственник Burisma Николай Злочевский. В некоторых делах упоминается сама компания и сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, входивший ранее в совет директоров Burisma.



Рябошапка также сообщил, что после того, как органы прокуратуры лишатся функций следствия, эти дела будут переданы по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и СБУ.

Злочевский был министром экологии в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).



В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий против Злочевского.



В октябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что ведомство проводит аудит около 15 дел, касающихся компании Burisma.



В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в июле этого года Дональд Трамп упоминал о делах, где фигурировал Хантер Байден. Согласно стенограмме Белого дома, Трамп попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.