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Завтра Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса

11 декабря 2019, 12:08

Завтра Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса

Верховная Рада собирается продлить действие закона об «особом статусе» Донбасса на год во время внеочередного заседания, которое состоится завтра, 12 декабря. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «НАШ».

«Я думаю, что такой законопроект найдет больше 226 голосов в зале», — подчеркнула она.

Верещук отметила, что после Нового года будет начата работа по написанию новой версии закона.

Вчера глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте законопроект, который предполагает пролонгацию закона «особом статусе» еще на один год. 

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год. 

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор несколько раз его действие продлевалось. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы которые предполагают, что это произойдет после вывода из Донбасса иностранных войск и боевиков. 

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