ООН: Почти 3,5 тысячи мирных жителей погибли за время конфликта на Донбассе

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году погибли по меньше мере 3344 мирных жителя. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.



Более 7 тысяч гражданских были ранены за указанный период.



За последний отчетный период — с 16 сентября по 15 ноября — миссия ООН зафиксировала гибель шести мирных жителей и ранения 36-ти человек.



Всего с начала года стало известно о гибели 26 и ранении 136 жертв конфликта. Это на 40% меньше, чем в 2018 году, отметила Богнер. Она также призвала стороны конфликта принять меры, чтобы снизить число гражданских жертв.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры.



Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных».



До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь.



Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.



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