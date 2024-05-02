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Россия грозит конфисковать финансовые активы западных инвесторов в ответ на изъятие своих замороженных активов

02 мая 2024, 14:39

Россия грозит конфисковать финансовые активы западных инвесторов в ответ на изъятие своих замороженных активов

В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C». Об этом сообщило агентство Reuters после бесед с шестью экономистами и юристами.

По словам управляющего инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимира Язева, выплаты по заблокированных активам на счетах типа «C» могут быть конфискованы в пользу государства. Он также предположил, что правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.

Еще один собеседник агентства считает, что активы могут быть конфискованы в случае, если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами. Согласно этой схеме, заблокированные активы должны быть обменены на российские ценные бумаги.

Как отмечает Reuters, в январе 2022 агентство «РИА Новости» писало, что в России находятся $288 млрд активов западных компаний. В конце 2023 года эта сумма сократилась до $215 млрд, из которых $98,3 млрд приходится на Кипр и $50,1 млрд на Нидерланды.

Научный сотрудник по экономическим исследованиям Центра Хатчинса напомнил агентству, что Россия уже получила контроль над многими «дочками» западных компаний. Часть из них были приобретены российскими структурами со скидкой более 50%.

В конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведева заявил, что в ответ на возможное изъятие в США российских активов необходимо подготовить закон о прекращении имущественных и неимущественных прав частных иностранных инвесторов. Он уточнил, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества».

Напомним, 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии.

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