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Суд признал банкротом завод Ахметова. Но он продолжит работу

19 декабря 2019, 16:49

Суд признал банкротом завод Ахметова. Но он продолжит работу

Хозяйственный суд Донецкой области 17 декабря признал банкротом ПАО Дружковский машиностроительный завод (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что производство по делу № 905/2910/17 о банкротстве завода было открыто в январе 2018 года по инициативе управления Пенсионного фонда Украины в городе Дружковке Донецкой области.

Хозсуд Донецкой области 1 ноября 2018 года утвердил реестр требований кредиторов предприятия, в который включены в т.ч. требования Пенсионного фонда (16,3 млн гривен), Проминвестбанка (84,5 млн гривен), ООО Финансовая компания «Арсенал» (759,9 млн гривен), ЗАО Енакиевский металлургический завод (100 млн гривен), ОАО Научно производственная компания «Горные машины» (112,3 млн гривен), ГФС (37 млн гривен).

Однако суд среди прочего отказал ликвидатору Всеукраинского банка развития в признании кредитором должника на сумму 389,8 млн гривен (решение было оставлено без изменений постановлением Верховного суда от 27.09.2019 г.).

В комментарии «Лига.Бизнес» в компании ДТЭК объяснили, что начатая процедура ликвидации будет длиться 12 месяцев в соответствии с законодательством Украины. Но физически выпуском продукции занимается другое юрлицо.

«Корум Дружковский машиностроительный завод не банкрот. На данный момент ООО "Корум Дружковский машиностроительный завод" работает на полную мощность, обеспечивает рабочими местами около 2000 сотрудников, платит налоги в бюджет», — уточнили в пресс-службе ДТЭК Энерго.

Компания ДТЭК Энерго приобрела акции ООО Дружковский машиностроительный завод в конце 2017 года.

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