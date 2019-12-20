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Медведчук оказался в компании лидеров стран СНГ на неформальном саммите Путина

20 декабря 2019, 21:12

Медведчук оказался в компании лидеров стран СНГ на неформальном саммите Путина

В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров государств СНГ, сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что президент России Владимир Путин рассказал участникам о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку. Telegram-канал «Пул N3» добавляет, что лекция Путина длилась час.

В саммите приняли участие президент президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В кулуарах саммита был замечен кум Путина и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. На опубликованном видео видно, что он здоровается с главами стран СНГ, а в это время президент РФ предлагает гостям выпить шампанского.

Украина на официальном уровне не участвует в мероприятиях СНГ после аннексии Крыма россией и начала конфликта на Донбассе в 2014 году.

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