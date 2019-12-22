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В России назвали сделку по газу «форточкой возможностей»

22 декабря 2019, 10:40

В России назвали сделку по газу «форточкой возможностей»

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам», — сказал он.

Козак отметил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря конструктивной роли украинской стороны. В частности, помощника президента Украины Андрей Ермак. Козак отметил «давний опыт взаимодействия» с ним.

Козак сообщил, что Москва и Киев могут вернуться после новогодних праздников к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.

«До нового года надо урегулировать все эти проблемы... Надо урегулировать [вопросы] с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное — с урегулированием всех взаимных претензий и исков», — добавил он.

Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной по газу предполагает, что организатором транзита является «Нафтогаз Украины», «Газпром» будет платить ему за услуги по разрешению всех сопутствующих вопросов.

Вице-премьер сообщил, что тариф на транзит российского газа через Украину будет установлен до конца этого года, но это вопрос «Нафтогаза Украины».

«Тариф какой-то в соответствии с законодательством Украины <...> будет установлен Украиной, регулятором, до конца года», — сказал он.

«Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема «Нафтогаза». Мы «Нафтогазу» сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько — я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего «Нафтогаза Украины», — заключил он.

Козак также рассказал, что Россия и Украина могут в 2024 году вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.

«Мы политически так договорились, что в случае, если по такой схеме все получится, то какой-то объем газа, несмотря на строительство новых мощностей, все равно будет востребован. Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет. Мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности в будущем заключения контракта на 10 лет.

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