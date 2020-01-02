Известны подробности контракта с Россией о транзите газа

Украина подписала контракт на транзит российского газа в Европу из России через свою территорию сроком на пять лет и за это может получить минимум 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.



«Стороны могут продлить контракт еще на десять лет», - добавил глава государства.

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При этом по словам исполнительного директора НАК Юрия Витренко, договор между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпромом» о предоставлении услуг по организации транспортировки газа по территории страны на 2020-2024 годы содержит условие «качай или плати».



«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпром" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"», - написал он на странице в Facebook.



Кроме того, добавил Витренко, НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали соглашение об урегулировании и отзыве взаимных судебных споров. Он отметил, что продолжение транзита по территории Украины – это тысячи рабочих мест и более низкие тарифы для потребителей Украины, и соответствующий иск на 12,2 миллиардов долларов в арбитраже поспособствовал продлению контракта на транзит.



«Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти $12,2 млрд только если бы "Газпром" отказался от транзита. А он не отказался», - подчеркнул Витренко.



Компания «Оператор ГТС Украины», которое с 1 января стало новым оператором украинской газотранспортной системы (ГТС) вместо «Укртрансгаза», заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», который пришел на смену предыдущему 10-летнему контракту.