Путина видят президентом около трети россиян

Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 38% россиян. Об этом говорится в результатах опроса «Левада-центра».



Респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали и предложили самим назвать кандидатов.



Имя действующего президента РФ Владимира Путина назвали 38% респондентов.



На второе место вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его хотят видеть президентом 4% опрошенных. Не стали бы голосовать 22%, еще почти столько же (20%) не знают, за кого проголосовали бы.



Это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, когда в поддержку Путина высказались 57% опрошенных.



Опрос проведен 12–18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью.

Владимир Путин занимает пост президента России второй срок подряд. Его полномочия истекают в 2024 году. Во время послания Федеральному собранию 15 января он согласился с тем, что президент РФ не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.



В этот же день правительство России подало в отставку.