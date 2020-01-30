Красный Крест передал в Донецк почти тонну лекарств

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса грузовик с гуманитарной помощью — лекарственными препаратами.



Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направили лекарственные препараты весом 0,905 тонны», — отмечается в сообщении.



Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы на Донбасс.



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