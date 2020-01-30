У «ДНР» нет лаборатории, которая может определить новый коронавирус

На подкнтрольной группировке «ДНР» территории нет лаборатории, которая может определить новый коронавирус из Китая. В случае необходимости местные медики обратятся в российскую лабораторию.



Об этом сообщил представитель «министерства здравоохранения ДНР» Дмитрий Клишкан, передает сепаратистский ресурс ДАН.



«Есть договоренность с коллегами из России, что в случае возникновения подозрения на заражение новым коронавирусом мы будем ходатайствовать о проведении таких исследований на базе учреждения Роспотребнадзора», — сказал он.



По словам Клишкана, ближайшее такое учреждение — лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростове-на-Дону.

В Украине и России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, в мире было установлено почти 8000 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 170 человек, 128 человек выздоровели.