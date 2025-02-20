Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков. Фото: кадр из видео

1129-й зенитный ракетный полк продолжает успешно уничтожать вражеские беспилотники. Бойцы подразделения сбили ещё шесть российских разведывательных дронов — четыре Zala и два Supercam. Видео с результатами работы опубликовали «Дикие шершни».



«Операторы 1129 ЗРП — одни из лучших в деле Небесного русореза. Благодаря вашей помощи они смогли сбить ещё 4 БПЛА Zala и 2 Supercam», — отметили бойцы.



За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 160 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, подразделения Военно-Морских Сил уничтожили 16 дронов Shahed во время ночного воздушного боя над Одессой.