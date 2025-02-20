Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков

20 февраля 2025, 16:06

Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков

Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков. Фото: кадр из видео Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков. Фото: кадр из видео

1129-й зенитный ракетный полк продолжает успешно уничтожать вражеские беспилотники. Бойцы подразделения сбили ещё шесть российских разведывательных дронов — четыре Zala и два Supercam. Видео с результатами работы опубликовали «Дикие шершни».

«Операторы 1129 ЗРП — одни из лучших в деле Небесного русореза. Благодаря вашей помощи они смогли сбить ещё 4 БПЛА Zala и 2 Supercam», — отметили бойцы.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 160 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, подразделения Военно-Морских Сил уничтожили 16 дронов Shahed во время ночного воздушного боя над Одессой.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
ПВО Украины ZALA SuperCam дроны ВСУ БПЛА-разведчики

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
11:35
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
09:57
В оккупированном Бердянске ночью возле школы взорвался автомобиль
23:00
Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
17:15
«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
все новости
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:07
Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа, но пресс-конференции не будет
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
16:47
Суд по делу о ДТП, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова, отложен
16:25
Резкие слова Трампа в адрес Зеленского превзошли ожидания Кремля — Bloomberg
16:19
Слишком рано говорить о выборах в Украине — глава партии «Слуга народа»
16:08
Подрыв замначальника оккупационной администрации Бердянска: в ГУР рассказали подробности
16:06
Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков
15:38
Константиновка снова под атакой ВС РФ: известно о жертвах
15:38
Подрыв очков для FPV-дронов в армии РФ: за спецоперацией стоит ГУР – СМИ
15:31
Буданов прогнозирует прекращение огня уже в этом году
15:26
В Херсоне из-под завалов извлекли тело погибшего после удара РФ
15:12
Армия РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никополю: в городе много повреждений, есть погибшие и раненая
14:58
В качестве гарантии безопасности Украине могут предложить автоматическое вступление в НАТО — NBC
14:52
ВСУ отбили у российских войск позиции под Покровском – DeepState
14:46
Россия массировано ударила по Константиновке: один человек погиб
14:16
ВСУ отбили несколькочасовой штурм россиян на Новопавловском направлении: уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
14:12
Предполагаемый участник расстрела украинских пленных был дважды судим
13:55
ВСУ сорвали попытку переправы РФ через Днепр, уничтожив лодки
все новости
ВИДЕО
Российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили несколькочасовой штурм россиян на Новопавловском направлении: уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ
20 февраля, 14:16
ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой. Фото: кадр из видео ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой
20 февраля, 12:16
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы. Фото: кадр из видео В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
20 февраля, 11:35
Уничтоженный российский танк вблизи Кременной. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танк и военную технику российской армии на Луганщине: кадры
20 февраля, 10:14
После российского удара по Херсону выросло количество пострадавших. Фото: ГВА В Херсоне выросло число пострадавших после российской атаки
20 февраля, 09:16
Спасатели тушат пожар после атаки РФ в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области Россия атаковала Одессу: повреждены дома и инфраструктура
20 февраля, 08:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор