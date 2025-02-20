Буданов прогнозирует прекращение огня уже в этом году

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: УП

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что «в этом году мы придем к режиму прекращения огня».

Буданов сказал об этом в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву, отвечая на вопрос о возможности прекращения боевых действий до конца года.

«Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны — настолько, насколько это возможно, — вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно — это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих», — сказал руководитель военной разведки Украины.

При этом Буданов подчеркнул, что высказывает только свое личное мнение.

Ранее сообщалось, что Украине в качестве гарантии безопасности могут предложить автоматическое вступление в НАТО, если Россия нарушит мирный договор.