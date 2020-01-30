ЕСПЧ оставил в силе запрос Нидерландов об экстрадиции фигуранта дела МН17 Цемаха

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу подозреваемого в крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 Владимира Цемаха, который просил запретить его экстрадицию в Нидерланды. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена сообщил «Интерфакс-Украина».



«Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды», — сказал Кучерена.



Он отметил, что, «несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха».

7 сентября Украина передала России Владимира Цемах в рамках обмена удерживаемыми лицами. Цемах - бывший «командир противовоздушной обороны» группировки «ДНР» в городе Снежное, вблизи которого в июля 2014 года был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17.



11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемах из свидетелей по делу о сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые.



2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что 19 ноября от российских властей поступило сообщение, что запрос на арест Владимира Цемах не может быть выполнен из-за отсутствия данных о его местонахождении на территории России. По мнению нидерландских правоохранителей, Россия сознательно позволила Цемаху оставить российскую территорию. Сейчас Цемах находится на подконтрольной боевикам части Донецкой области.



В МИД РФ исключают передачу Цемаха голландскому следствию.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.