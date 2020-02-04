УП: Ермак рекомендовал Зеленскому кандидатуры глав Донецкой и Луганской ОГА

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рекомендовал главе государства кандидатуры Павла Кириленко и Сергея Гайдая на должности глав Донецкой и Луганской облгосадминистраций. Об этом пишет «Украинская правда».



Еще одной креатурой Ермака является глава Николавской ОГА Александр Стадник. Эти трое губернаторов ориентируются на помощника президента, отмечало издание.



В целом, сейчас на Банковой за региональную политику отвечает первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов. Перед каждым главой ОГА в Украине Офис президента поставил три ключевые задачи: борьба с коррупцией на местном уровне, окончание реформы децентрализации и привлечения инвестиций в регион.



УП называет главным испытанием для губернаторов и Трофимова местные выборы, которые состоятся осенью. «Особенно, если их придется проводить еще и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей — так, как того хочет влиятельный помощник Зеленского Андрей Ермак», — добавляет издание.

Павел Кириленко возглавил ДонОГА 5 июля 2019 года. Сергей Гайдай стал главой ЛугОГА 26 октября.



Андрей Ермак в качестве помощника президента занимается вопросами урегулирования конфликта на Донбассе и контактирует с российской стороной.