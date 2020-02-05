Дело Шеремета: Суд продлил арест Антоненко

Печерский районный суд Киева продлил арест военному и музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета, без права на внесение залога. Защита будет подавать апелляцию. Такое решение суд принял в среду, передают «Українські Новини».



Антоненко пробудет в СИЗО до 4 апреля.



Во время сегодняшнего заседании защита Антоненко просила добавить к материалам дела данные о росте человека, присутствующего на видео с камер наблюдения в день убийства Шеремета. Рост человека с камер составляет около 170 см, в то время как рост Антоненко — 180 см.



Прокурор Сергей Зузак выступил против, так как на данный момент нет экспертизы следствия относительно роста человека с камер и Антоненко.



Суд отклонил ходатайство адвоката о присоединении материалов к делу.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест. Позже апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Кузьменко и разрешил Дугарь отбывать домашний арест в Киеве, а не в Днепропетровской области.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.