«Опомнитесь, Слуги!» Сивохо раскритиковал провал голосования за закон о пенсиях Донбассу

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо раскритиковал депутатов Верховной Рады за «провал» голосования по законопроекту № 2083-д, который должен урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий.



«Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент — человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории», — написал Сивохо в Facebook.



Советник секретаря СГБО задается вопросом, «как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса?». Сивохо отметил, что у этих людей «десятки лет стажа» и «всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина».



«Они заработали право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!» — подчеркнул он.

5 февраля Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект № 2083-д. За документ проголосовали 184 депутата из 226 необходимых. В итоге законопроект был отправлен на доработку, как того просили в Минфине. В министерстве объяснили такую позицию тем, что реализация закона повлечет дополнительные расходы государственного бюджета в размере 115 миллиардов гривен.