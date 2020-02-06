В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов

Непогода нарушила работу муниципального электротранспорта в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «администрацию» города.



Основной проблемой является падение деревьев под тяжестью снега на проезжую часть, также обрывы контактных проводов и троллеев.



«В связи с этим на данный момент трамваи не вышли на маршруты, всего их должно было курсировать 39 единиц. Троллейбусы ходят по маршрутам №№ 2, 7, 8, 11. На линиях сейчас 21 троллейбус из 53 необходимых», — рассказали в «мэрии».



Также по городу ходят 618 маршрутных такси из 730 единиц, которые обычно курсируют в это время. Подчеркивается, что коммунальные службы города и ремонтные бригады ликвидируют последствия непогоды.

С 5 февраля в Донецке и соседних городах наблюдается усложнение погодных условий: снегопад привел к множественным порывам линий электропередачи, снежным заносам, падению деревьев, затруднению движения на дорогах.