На «1+1» объяснили, почему сняли мелодрамы на русском языке, а комедии на украинском

Телеканал «1+1» снял комедийные сериалы для осеннего сезона только на украинском языке, а все 7 мелодрам, которые будут показывать весной, на русском. Об этом представители «1+1» рассказали во время презентации нового сезона канала, сообщает «Телекритика».



«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — сказала продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.



По ее словам, зрители комедий, «попав в водоворот событий», не замечают, на каком языке они смотрят продукт.



«Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет», — отметила Еремеева. Она добавила, что один из комедийных сериалов, который сейчас в разработке для осени, будет двуязычным.



Еще одной причиной съемок сериалов на русском языке на канале назвали их дальнейшую продажу в страны СНГ.



«Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж, — сказал генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий.



По его словам, для продажи на канале заложена цель производить некоторые сериалы на русском языке. «Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы», — добавил он.