В Донецке на маршруты снова вышли не все троллейбусы и трамваи из-за снега

Сегодня утром в Донецке из-за снегопада на маршруты вышел не весь общественный электротранспорт. Об этом сообщает подконтрольная группировке «ДНР» администрация города.



На маршруты вышли 69 троллейбусов. Однако не работают троллейбусы на маршрутах № 14 и № 21. Также ездят 30 трамваев. Не вышли трамваи на маршрутах № 5, № 8, № 15 и № 16.



В обычном режиме курсируют автобусы большой вместимости — 23 единицы. Также в городе работают 513 маршруток.



Основной причиной затрудненного движения электротранспорта в «мэрии» назвали падение деревьев на контактную сеть. Отмечается, что ведутся работы по устранению этих преград и расчистке снега.

Вчера в Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов.



Также сложная ситуация была и на дорогах за пределами города: расчищать снег вышла только половина техники, «министру транспорта «ДНР» объявили выговор.



Вчера под Новоазовском перевернулся автобус: 2 пассажира погибли, еще 22 человека пострадали.