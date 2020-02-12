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Стороны договорились разработать «дорожную карту» по открытию новых КПВВ на Донбассе

12 февраля 2020, 21:39

Стороны договорились разработать «дорожную карту» по открытию новых КПВВ на Донбассе

Стороны разработают проект «дорожной карты» по открытию КПВВ вблизи городов Золотое и Счастье Луганской области до следующего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Этот вопрос поднимался сегодня во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске.

«До следующего заседания ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», — написала Олифер.

По ее словам, ТКГ практически согласовала один из участков для разведения сил в районе Гнутово Донецкой области. В то же время, спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не подтверждает согласование на заседании ТКГ разведения сил и средств в районе Гнутово. 

Следующее заседание ТКГ запланировано на 26 февраля.

 

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