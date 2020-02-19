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Секретарь СНБО рассказал, что его 88-летняя мама живет в неподконтрольном Луганске

19 февраля 2020, 10:56

Секретарь СНБО рассказал, что его 88-летняя мама живет в неподконтрольном Луганске

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что его 88-летняя мама живет в неподконтрольном украинским властям Луганске.

«У меня мама, ей 88-лет, живет в городе Луганск. Я каждый день звоню и спрашиваю, как у нее дела. Она почти каждый день плачет и хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались и жили вместе», — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Вопрос сроков окончания войны секретарь СНБО назвал сложным и добавил, что хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

«Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», — подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что 18 февраля состоялось заседание СНБО, на котором была принята Стратегия национальной безопасности и обороны, где «четко установлены все ограничения». «Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», — отметил Данилов.

Алексей Данилов был назначен секретарем СНБО 3 октября 2019 года указом президента.

Данилов родом из Хрустального (бывший Красны Луч) Луганской области. Был мэром Луганска (1994 — 1997) и главой Луганской облгосадминистрации в 2005 году.

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