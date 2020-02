В Константиновке строят завод по утилизации биоотходов рядом с памятником жертвам фашизма

Фото: UA:Донбасс

На окраине Константиновки Донецкой области началось строительство завода по утилизации биоотходов рядом с памятником жертвам фашизма, убитым в годы Второй мировой войны.



В начале февраля на митинг против строительства завода вышли местные жители, которые опасаются, что новое предприятие будет загрязнять окружающую среду.

Фото: Константиновка сегодня / Facebook

Также против строительства завода на этом месте выступают еврейские общины. Участник инициативной группы Константин Падалка рассказал «UA:Донбасс», что о ситуации узнали представители еврейской общины в США, чьи родственники были расстреляны на месте монумента в Константиновке. По его словам, сейчас публикации об этом готовят The New Your Times и другие американские СМИ.



Директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергей Натрус рассказал «UA:Донбасс», что строительство завода не останавливали и оно идет по графику. По его словам, там никакого захоронения нет. Он добавил, что на место строительства были приглашены археологи, которые точно установят факт наличия или отсудив захоронения.



В комментарии «Радио Свобода» Натрус отметил, что считает происходящее «политическим заказом», так как стройка могла задеть чьи-то интересы в регионе. «Нас прокуратура проверяла. Мы четко идем по букве закона. Мы не отошли в сторону ни на шаг. Проводим общественные слушания, никто не приходит. А потом, уже вначале строительства завода, когда уже деньги налогоплательщиков направлены на предоплаты, закупку оборудования, появляется группа людей, которые почему-то считают, что теперь его строить не надо», — подчеркнул он.



Также чиновник убеждает, что предприятие не повлияет на экосистему. По словам Натруса, на территории завода будут работать очистные сооружения, вода не будет попадать ни в грунт, ни в канализацию. По директивам ЕС, на заводе будет работать станция мониторинга. По словам представителя ДонОГА, любой желающий сможет увидеть, «что вылетает из трубы этого предприятия».



Главный раввин Донбасса Пинхас Вышедски выступил против строительства завода на этом месте. «Эта земля имеет значение не только для еврейского народа, но и для каждого нормального человека. Каждый человек имеет сердце и душу, чувства и совесть. Там, в этом месте, погибли 5 тысяч человек. Из них 3 тысячи евреев. И еще 2 тысячи неевреев. Поэтому это место является страшным и святым. На этом месте лежат кости погибших: фашисты убили их тогда. На таких местах строить нельзя», — приводит его слова «Радио Свобода».

Вышедски отметил, что прекрасно понимает необходимость строительства и не против работы завода. По его мнению, это предприятие надо перенести подальше от места трагедии, хотя бы на 500-600 метров. Сейчас, по его информации, расстояние от мемориала до границ завода — несколько десятков метров.