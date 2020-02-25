ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в результате обстрелов в неподконтрольных правительству Золотом-5 (Михайловке) Луганской области и в Александровке Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



В Золотом-5 члены патруля Миссии видели повреждения окон на втором этаже трехэтажного дома по ул. Войкова 5. По оценке миссии, повреждения возникли в результате попадания пули калибра 7,62 мм. Житель квартиры рассказал СММ, что попадание в дом произошло около 08:00 18 февраля.



В поселке Александровка команда СММ зафиксировала повреждения в домах по ул. Ленина, 343, Школьной, 303, Школьной, 291.



«По оценке СММ, все указанные выше повреждения образовались в результате попадания снарядов из 30-мм пушки БМП-2, выпущенных с юго-западного направления», — говорится в сообщении.



Также миссия видела повреждения одноэтажных домов № 289 и № 297 на улице Школьной, на ул. Горького, 316А, на ул. Шевченко, 255, ул. Шевченко, 255Б, ул. Шевченко, 257.



Большинство повреждений, по оценке миссии, образовались в результате попадания снарядов, выпущенных из с юго-западного направления.



Опрошенные наблюдателями жители рассказали, что обстрел произошел 22 февраля, приблизительно в 04:00.