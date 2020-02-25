ООН: За шесть лет на Донбассе погибли более 3 тысяч человек

За шесть лет войны на востоке Украины погибли более 3350 мирных жителей, среди них — 147 детей. Об этом сообщил заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека Бенжамин Моро во время международной конференции «Защита мирного населения в условиях вооруженного конфликта» в Киеве, передает «Укринформ».



Также в ходе военных действий получили ранения более 7 тысяч человек, среди них 383 ребенка.

Представитель мониторинговой миссии ООН подчеркнул, что правительство должно реализовывать план мероприятий о компенсациях жертвам конфликта.



«Необходимо уважать потребности жертв такого конфликта. Также помнить о будущем страны, о необходимости развивать мир дальше, об осуществлении социальных выплат — это тоже необходимо. Правительство должно обеспечить это независимо от того, находятся его граждане в Донецке или в Севастополе», — отметил Моро.