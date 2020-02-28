Зеленский и медиагруппы договорились о запуске незакодированных спутниковых версий украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ведущих украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированный спутниковых версий главных украинских телеканалов. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



Отмечается, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов, особенно вдоль линии соприкосновения.



«Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», — подчеркнул Зеленский.



Кроме того, участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.



Провайдер эфирного цифрового телевидения компании «Зеонбуд» обязали до 1 мая 2020 года обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины и модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.



Операторов спутникового вещания Xtra TV и Viasat обязали разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения, чтобы эти граждане получили возможность просматривать закодированные телеканалы.

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В ночь на 29 января четыре медиагруппы — 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» — закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов на спутнике.



Для просмотра этих каналов владельцам «тарелок» необходимо купить специальный тюнер (рекомендованная цена 1099 гривен) и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Xtra TV (минимальная абонентская плата 55-70 гривен в месяц).



21 февраля Верховная Рада поддержала запрос депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к президенту с просьбой о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.