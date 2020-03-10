Обвиняемым в деле MH17 грозит пожизненное заключение

Максимальным наказанием для обвиняемых по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года является пожизненное заключение. Об этом сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, передает УНН.



Четверым подозреваемым предъявлены обвинения по двум пунктам: ликвидация рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей (статья 168 УК Нидерландов), и убийство 298 человек, находившихся на борту рейса MH17 (статья 289 УК Нидерландов).



Также в прокуратуре Нидерландов считают, что целью боевиков, которые сбили авиалайнер MH17, был самолет военной авиации Украины.

Обвиняемые по делу о крушении МН17 — трое россиян и один украинец, которые, по данным Международной следственной группы, причастны к завозу из России в Украину «Бука», из которого сбили самолет, а также к его вывозу обратно в РФ. Это Игорь Гиркин (Стрелков) — тогдашний «министр обороны «ДНР»; Сергей «Хмурый» Дубинский — подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку «ДНР»; Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф») — подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом «ГРУ ДНР»; Леонид «Крот» Харченко — руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» до Снежного. Никто из подозреваемых в суд не явился.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.