Режим пресечения КПВВ на Донбассе в связи с карантином не меняется

Режим пересечения пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областей остается неизменным после сегодняшнего решения правительства Украины ввести карантин в стране. Это следует из ответа пресс-центра штаба операции Объединенных сил «Новостям Донбасса».



Там напомнили, что приказом командующего ООС с 7 марта были введены временные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, все просекающие КПВВ проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.



Граждан Украины, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.



В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не разрешат пересечь КПВВ.



Во время сегодняшнего брифинга премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ограничения передвижения в середине Украины пока не планируется. Премьер выразил надежду, что прибегнуть к такой мере не придется благодаря карантину, который ввели на опережение.

Правительство с 12 марта по 3 апреля вводит карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Правительство также предлагает запретить массовые собрания численностью более 200 человек.



На данный момент в Украине зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.