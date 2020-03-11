Донецкий «Шахтер» рассматривает возможность переноса ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» из Харькова в Киев, сообщает Sport.ua.



Официального подтверждения этой информации пока нет. Также на сайте «горняков» по-прежнему можно купить билеты на матч в Харькове, который состоится 19 марта.



При этом сегодня правительство Украины ввело общегосударственный трехнедельный карантин, который, в частности, предусматривает проведение спортивных мероприятий без зрителей.



В пресс-службе «Шахтера» пояснили «Новостям Донбасса», что после постановления Кабмина теперь должно пройти согласование с УЕФА, которая проводит турнир.



Игроки «Шахтера» живут и тренеруются в Киеве после начала вооруженного конфликта в 2014 году.

12 марта первый матч между «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером» в Германии пройдет без зрителей из-за коронавируса.