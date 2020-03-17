Зеленский допустил введение чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский обещает ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса в случае необходимости.



«Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно — мы введем чрезвычайное положение», — сказал Зеленский в эфире программы «Свободе слова» на телеканале ICTV.



Президент отметил, что 17 марта Верховная Рада введет чрезвычайное положение только в Черновицкой и Житомирской областях, где были зафиксированы случаи коронавируса.



Также Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса оставаться дома, потратить время на семью, саморазвитие, молодежи еще и «заняться борьбой с демографическим кризисом».

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада планирует усилить карантин.



В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.