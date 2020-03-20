С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военный

С начала 2020 года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погиб 41 украинский военный, еще 182 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Там отметили «неутешительную динамику»: за соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.



Также сообщается, что прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера «незаконных вооруженных формирований России», которая произошла на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная.



Досудебное расследование в уголовном производстве по статье 258 части 3 Уголовного кодекса (теракт) осуществляет СБУ.